Ефремов прогнозирует, что ВР послезавтра будет работать ночью

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что в четверг парламент будет работать и ночью над законопроектом «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сообщил на брифинге.

По словам А.ЕФРЕМОВА, к законопроекту на сегодня более тысячи поправок, которые нужно будет рассмотреть в сессионном зале. «Я не исключаю вариант, что мы будем работать в четверг допоздна и ночью с тем, чтобы если не полностью, то по максимуму рассмотреть все замечания, которые поданы к данному законопроекту», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

При этом он добавил, что «если понадобится продлить работу в пятницу, то мы это тоже будем делать; если понадобится работать в субботу, значит, тоже в субботу будем работать».