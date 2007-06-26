КС отказался рассматривать дело по указу Ющенко об увольнении Станик и К°

Конституционный Суд Украины отказал в открытии конституционного производства по делу по представлению народных депутатов о конституционности указа Президента Украины об увольнении Валерия ПШЕНИЧНОГО, Сюзанны СТАНИК и Владимира ИВАЩЕНКО с должности судей КС.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы КС Иван АВРАМОВ, подчеркнув, что это решение было принято 19 июня.

Как сообщал УНИАН, раньше коллегия судей КС также отказала в открытии производства по этому делу.

14 мая в Конституционный Суд Украины поступили конституционные представления народных депутатов о конституционности указа Президента Украины об увольнении В.ПШЕНИЧНОГО, С.СТАНИК и В.ИВАЩЕНКО от должности судей КС.

В частности, это представление 49 народных депутатов Украины - о соответствии Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины от 30 апреля 2007 года №369 «Об увольнении В.ПШЕНИЧНОГО от должности судьи Конституционного Суда Украины»;

53 народных депутатов Украины - о соответствии Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины от 1 мая 2007 года №370 «Об освобождении С.СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда Украины»;

50 народных депутатов Украины - о соответствии Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины от 10 мая 2007 года № 390 «Об освобождении В.ИВАЩЕНКО от должности судьи Конституционного Суда Украины».