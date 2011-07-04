Судья думает, что Тимошенко - аморальная провокаторша

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ призывает экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО с уважением относиться к суду, поскольку она нарушает правила поведения в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, судья сказал на заседании суда: «Подсудимая, Ваши действия направлены фактически на провокацию и пренебрежение к суду. Такое поведение является недопустимым. Обращаться к суду нужно стоя. А Ваше поведение свидетельствует об отсутствии морали, уважения к законам и Конституции».

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к гражданам через присутствующих в зале суда журналистов, объяснила, что, не вставая перед судом, она таким образом заявляет, что судебная система должна быть срочно реформирована.

«Обычный человек не может не встать перед судом, поскольку он будет уничтожен этой системой, но я за всех вас это сделаю, поскольку в Украине нет правосудия, и судебную систему нужно менять», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.