Суд в очередной раз отказал Луценко

Печерский районный суд Киева отказал экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО в отводе председательствующего на заседании суда судьи Сергея ВОВКА и рассмотрении его дела судом присяжных.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня после почти полуторачасового пребывания в совещательной комнате объявил судья С.ВОВК.

Как отмечается в решении, объективных оснований для отвода председательствующего нет, а в действующем законодательстве отсутствует норма относительно рассмотрения дел судом присяжных.