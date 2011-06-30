Суд в очередной раз отказал Луценко
13:52, 30 июня 2011Политика
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Судья думал полтора часа
Печерский районный суд Киева отказал экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО в отводе председательствующего на заседании суда судьи Сергея ВОВКА и рассмотрении его дела судом присяжных.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня после почти полуторачасового пребывания в совещательной комнате объявил судья С.ВОВК.
Как отмечается в решении, объективных оснований для отвода председательствующего нет, а в действующем законодательстве отсутствует норма относительно рассмотрения дел судом присяжных.
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