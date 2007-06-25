Кто определяет ход политических событий в Украине (опрос)

Половина населения (50%) считает, что ход политических событий в Украине определяется влиянием олигархов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований и центром “Социальный мониторинг”.

При этом 38% опрошенных считают, что ход политических событий в Украине определяется лично Президентом Виктором ЮЩЕНКО, 36% - лично лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, 34% - лично премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, 29% - США, 20% - Секретариатом Президента, 20% - депутатами фракции БЮТ, 19% - депутатами фракции Партии регионов, 18% -лично лидером СПУ Александром МОРОЗОМ, 17% - Кабинетом министров, 17% - Россией, 16% -депутатами из “Нашей Украины”, 10% - Конституционным Судом.

Опрос проводился 16 - 23 июня во всех областях Украины, АР Крым и г. Киеве, всего опрошен 1981 респондент, погрешность выборки составляет 1,31-2,18%.