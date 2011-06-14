Кучма просится у Пшонки в Израиль

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА обратился к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ с ходатайством о предоставлении разрешения на выезд в Израиль с 21 до 23 июня 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Л.КУЧМЫ.

В Израиле Л.КУЧМА планирует принять участие в третьей Президентской конференции «Facing Tomorrow», которая проводится Еврейским Институтом Иерусалима под эгидой Президента Израиля Шимона ПЕРЕСА.

Как проинформировали в пресс-службе, в приглашении Ш.ПЕРЕС отметил, что он считает за честь, если второй Президент Украины Л.КУЧМА присоединится к участникам конференции. Как говорится в письме Президента Израиля, на третьей Президентской конференции речь будет идти о реалиях настоящего, которые встают перед человечеством, с большим спектром вызовов во многих ключевых сферах жизни: политике, экономике, этике, окружающей и социальной среде.

Конференция состоится в Иерусалиме 21-23 июня 2011 года. В дискуссиях конференции примут участие мировые лидеры, ведущие мыслители, писатели, экономисты, деятели искусств и духовные лидеры. Также выступят и представители следующего поколения лидеров – это талантливые молодые люди со своим оригинальным и креативным виденьем будущего.

Конференция «Facing tomorrow» проводится с 2008 года под эгидой Президента Израиля Ш.ПЕРЕСА. Леонид КУЧМА уже выступал на первых двух конференциях, которые проходили в 2008 и 2009 годах, отметили в его пресс-службе.

В обсуждениях также принимали участие: Президент Чехии Вацлав КЛАУС, Президент Хорватии Стипе МЕСИЧ (2000-2010), премьер-министр Великобритании Тони БЛЕР (1997-2007), Президент Всемирного банка Джеймс ВУЛЬФЕНСОН (1995-2005), лауреат Нобелевской премии мира (2007), председатель Intergovernmental Panel on Climate Change доктор Радженда ПАКАУРИ, основатель "Википедии" Джимми ВЕЙЛС.

Как сообщал УНИАН, в марте Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Он подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.