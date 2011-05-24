Муж Тимошенко: Я думаю, что им хватает одного Луценко

Александр ТИМОШЕНКО, который прибыл в Генеральную прокуратуру, чтобы поддержать Юлию ТИМОШЕНКО, рассчитывает, что власти не пойдут на арест его супруги.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТИМОШЕНКО высказал сегодня журналистам возле Генпрокуратуры.

«Надеемся, что власти на это не пойдут. Я думаю, что им хватает одного ЛУЦЕНКО», - сказал А.ТИМОШЕНКО.

По его словам, он пытался связаться со своей женой по телефону. «Звонил, но никто не отвечал», - сказал он.

А.ТИМОШЕНКО сообщил, что поддерживал постоянную связь с народными депутатами и, прочитав в Интернете информацию о возможном аресте Ю.ТИМОШЕНКО, решил приехать в Генпрокуратуру. «Просто невозможно сидеть где-то в офисе или дома, когда жена находится здесь», - сказал он.

В то же время супруг Ю.ТИМОШЕНКО отметил, что раньше никогда не приходил в Генпрокуратуру, когда ее вызывали на допросы, поскольку постоянно находится в разъездах.