Возле ГПУ стоит машина для перевозки арестантов - ждет Тимошенко?

Следственные действия в Генеральной прокуратуре Украины при участии лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО продолжаются уже более 5 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, под Генпрокуратурой сторонники Ю.ТИМОШЕНКО время от времени выкрикивают: «Банду долой от власти!», «Руки прочь от Юлии Тимошенко!» и др.

Выезд из внутреннего двора Генпрокуратуры, как и ранее, заблокирован автомобилями народных депутатов – членов фракции «БЮТ-Батькивщина».

За ограждением остается специальная машина для перевозки арестованных, 5 правоохранителей в камуфляжной форме и две женщины-конвоира.

В то же время первый заместитель председателя партии «Родина» Александр ТУРЧИНОВ не смог ни опровергнуть, ни подтвердить факт вручения Ю.ТИМОШЕНКО постановления следователя об изменении меры пресечения и ее возможную перевозки для принятия соответствующего судебного решения в Печерский районный суд Киева.

«Нам ничего не известно. У нас нет связи с ними (с Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитником Сергеем ВЛАСЕНКО – УНИАН)», - сказал А.ТУРЧИНОВ. По его словам, С.ВЛАСЕНКО находится в Генпрокуратуре. «Да, он (С.ВЛАСЕНКО – УНИАН) внутри», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Возле Генпрокуратуры находятся несколько народных депутатов – членов фракций "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС, которые представляют «Народную самооборону».

Как сказал "Украинской правде" С.ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО «сегодня отправят в суд для избрания ей меры пресечения в виде ареста. Все постановления мы получили от следователя».

"Они написали ложь в представлении (на арест) относительно того, что ТИМОШЕНКО не появлялась (для проведения следственных действий), но пошла на "Шустер Live". За "Шустер Live" ТИМОШЕНКО хотят арестовать", - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Он также подтвердил, что Ю.ТИМОШЕНКО сегодня предъявили обвинение.

Как известно, на прошлой неделе представители Ю.ТИМОШЕНКО утверждали, что она болеет и поэтому не может приходить на допросы, однако 20 мая вечером она пришла на эфир программы "Шустер Live".