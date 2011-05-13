Луценко грозит отказаться от воды, лекарств и капельницы

Бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который сейчас находится в Киевской больнице скорой медицинской помощи, готов отказаться от лекарств, если его жене не будут давать разрешений на встречи с ним.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Народная самооборона».

Как заявил Ю.ЛУЦЕНКО, в случае, если сегодня его жена и защитник Ирина ЛУЦЕНКО не получит разрешение на свидание с ним в субботу, воскресенье и понедельник, он откажется не только от употребления воды, но и от всех медицинских процедур – лекарств, капельниц и консультаций врачей.

В пресс-службе отметили, что с 13.45 до 15.40 – такое временное ограничение установила Генпрокуратура для встречи с мужем жене экс-министра внутренних дел И.ЛУЦЕНКО на сегодняшнюю пятницу.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, невзирая на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

10 мая жена экс-министра И.ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.