Азаров: не будут брать китайскую гречку - положим в резерв

В случае отсутствия покупателей китайской гречки, ее положат в резерв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня после совещания по развитию транспортных проектов в Киеве.

«Не будут закупать китайскую гречку – положим в резерв, будет храниться, она, кстати, прекрасного качества, нормального, и пусть лежит. Это продукт, который может долго хранится», - отметил премьер.

При этом он подчеркнул, что ажиотажа в стране на гречку нет, и каждый, кто хочет ее купить, может это сделать. «С гречкой в стране все будет нормально», - отметил Н.АЗАРОВ. Как напомнил премьер, каждые субботу-воскресенье в Киеве и областных центрах проходят ярмарки, на которых можно купить гречку по нормальной цене.

«Вы обратили внимание, что никто из членов правительства не кинулся встречать этот сухогруз (который привез гречку – УНИАН)», - отметил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Украина и Китай 21 февраля т.г. подписали контракт о поставке гречки в Украину. В соответствии с данным контрактом, первая партия законтрактованной гречки была отправлена из Китая 11 марта 2011 года судном MSC BERYL.

27 апреля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что первая партия гречки из Китая в объеме 500 тонн поступила в Украину через Одесский порт.

27 апреля в пресс-службе компании «Хлеб Инвестбуд» УНИАН сообщили, что на 30 апреля запланирована отгрузка китайской гречки из контейнеров на склады временного хранения для последующего распределения и транспортировки в регионы.