Тимошенко обвинили в плагиате заявления украинской оппозиции

Юлия Тимошенко самостоятельно распространила постановление, которое сегодня хотели обнародовать на общем митинге оппозиционных сил.

Об этом в своем блоге пишет народный депутат Анатолий Гриценко.

"Сегодня, в 17:00, возле памятника Тарасу Шевченко, состоится акция протеста, инициированная оппозиционными партиями, которая посвящена годовщине Харьковского пакта "флот в обмен на суверенитет". По плану акции, после выступлений должен был быть зачитан проект Постановления против пребывания российских войск на территории Украины", - пишет лидер "Гражданской позиции".

Настоящий документ, текст которого был согласован делегированными в оргкомитет представителями 14-ти партий, после митинга должны были подписать лидеры партий и обнародовать через средства массовой информации, отмечает Гриценко.

"И вдруг. За пять часов до начала акции лидер (лидерша) одной из партий через свой персональный сайт рассылает в прессу. Постановление?! Постановление собрания, которое еще не состоялись?! Постановление, за которое еще не проголосовали?! Постановление, которое еще не подписали лидеры 14-ти партий?!" - пишет экс-министр обороны.

"Зато – на ее персональном размещен отсканированный текст проекта Постановления. Зато – с эксклюзивной подписью лидера партии. Одной-единственной. Текст сообщения лидера – это вообще сплошной "эксклюзив". Она заявляет. Она отметила. Она подчеркнула. А дальше – не ее слова, а цитаты из проекта общего (!) документа?!" - отмечает Анатолий Гриценко.

"Как оценивать такой шаг? Если по его цинизму и самопиару – то супер-ход! Она первая. Пресса цитирует ее. А они пусть себе собираются и проводят акцию... А если напомнить об ответственности и нравственности? О координации и объединении усилий оппозиции? Об общем противодействии власти, которая разрушает страну? По-видимому, нет смысла – Она взрослая и хорошо знает, что и зачем делает. А вот Януковичу карта легла – с оппозицией ему ну просто повезло", - пишет нардеп.

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Со своей стороны советник лидера партии «Батькивщина» Ю.Тимошенко Олег МЕДВЕДЕВ, комментируя этот текст, заявил, что преждевременное обнародование заявления - результат технической ошибки работника сайта. «Конечно, повезло ЯНУКОВИЧУ с оппозицией, которая из технической ошибки работника сайта раздувает политический скандал, когда простого телефонного звонка хватило бы для того, чтобы исчерпать этот досадный инцидент», - добавил О.Медведев.