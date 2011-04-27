Медведев: конечно, повезло Януковичу с оппозицией

Опубликование на сайте лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО проекта постановления оппозиционных партий по Харьковским соглашениям, который планировалось распространить сегодня после проведением митинга, произошло ошибочно.

Об этом заявил УНИАН советник лидера партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО Олег МЕДВЕДЕВ, комментируя блог народного депутата Анатолия ГРИЦЕНКО под названием «Повезло же ЯНУКОВИЧУ с оппозицией».

«Конечно, повезло ЯНУКОВИЧУ с оппозицией, которая по технической ошибке работника сайта раздувает политический скандал, когда простого телефонного звонка хватило бы для того, чтобы исчерпать этот досадный инцидент», - сказал О.МЕДВЕДЕВ.

Он объяснил, что сегодня, когда стало известно, что из-за вызова в Генпрокуратуру Юлия ТИМОШЕНКО не сможет принять участие в митинге, она предварительно ознакомилась с проектом и подписала его.

«Документ с автографом был передан на персональный сайт с мораторием на обнародование информации до окончания события. Работник сайта «не вьехал» и допустил ошибку», - сказал советник Ю.ТИМОШЕНКО.

Он также отметил, что после заявления А.ГРИЦЕНКО сообщение с сайта стерли, а виновных наказали. «Так теперь что, здороваться не будем?», - сказал О.МЕДВЕДЕВ.