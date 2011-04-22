Милицию никто не просил принудительно везти Пилипишина на допрос?

Следователи прокуратуры Киева не давали никаких указаний правоохранителям относительно принудительной доставки бывшего председателя Шевченковской райгосадминистрации столицы Виктора ПИЛИПИШИНА на допрос.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«Следователь прокуратуры Киева не давал никаких указаний работникам правоохранительных органов о доставке или перемещении обвиняемого ПИЛИПИШИНА к следователю в связи с отсутствием заключений медицинских работников относительно состояния здоровья ПИЛИПИШИНА», - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля В.ПИЛИПИШИНУ было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365. Экс-руководителя Шевченковского района обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, повлекшем ущерб обществу на сумму более 15 млн. грн.

По данным общественного движения "Кияни передусім!", председателем которого является В.ПИЛИПИШИН, он попал в тяжелом состоянии в реанимацию после того, как сегодня ночью правоохранители пытались арестовать его в больнице «Медиком».

По данным общественного движения, “около 15 человек вошли в палату В.ПИЛИПИШИНА, предъявили какое-то постановление о возбуждении уголовного дела, и прямо в палате сразу начали допрос”. “При этом так называемые «правоохранители» не приняли во внимание отсутствие адвоката, нарушив элементарные правовые нормы”, - добавили в пресс-службе.

Возле палаты В.ПИЛИПИШИНА и во дворе больницы дежурят работники милиции.