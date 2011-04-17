Обама назвал представителей США на Чернобыльской конференции

США на международной конференции, посвященной 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы 19 апреля в Киеве будет представлять политолог и в прошлом советник Президента США Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ и специальный представитель Госдепартамента США по вопросам энергетики в Евразийском регионе Ричард МОРНИНГСТАР.

По информации Белого дома, такое решение принял Президент США Барак ОБАМА.

Также в состав делегации включен и посол США в Украине Джон ТЕФФТ.

Как сообщал УНИАН, Украина во время международной конференции, посвященной 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, рассчитывает получить 740 млн. евро, которых не хватает на строительство нового безопасного конфайнмента «Укрытие» над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.