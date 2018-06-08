Помогут ли изменения в законе честно и демократически провести выборы?

Закон “О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" принят. Насколько полно прописывает он процедуру проведения досрочных выборов? Является ли эффективным и демократическим введение законом пороговой нормы в 50 плюс один процент? Что делать тем избирателям, которые в день голосования были в командировке, ведь открепительные талоны отменены? Можно ли составить реестр избирателей за то время, которое осталось? Почему при досрочных выборах кандидаты в народные депутаты не должны подавать декларации о доходах? За комментариями наиболее дискуссионных положений закона УНИАН обратился к персонам, которые считаются экспертами избирательного законодательства.

Михаил Рябец, глава ЦИК в 1997-2004 гг, советник премьер-министра Украины: ОЧЕРЕДНЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ НА АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПАХ... Недавно принятый закон “О внесении изменений в закон о выборах народных депутатов Украины” дает возможность организаторам выборов решить целый ряд проблем, с которыми они могли встретиться при осуществлении избирательных процедур при старой редакции закона. Хотя я бы не брал на себя ответственности говорить, что данный закон дает ответы на все вопросы, которые могут возникнуть перед организаторами выборов. Думаю, что из-за политической заангажированности этого проекта в нем не учтен целый ряд тех процедур, которые предлагались в законопроекте, разработанном под руководством бывшего заместителя главы ЦИК Марины Ставнийчук, и который был передан рабочей группе.

Однако без данного закона на существующей правовой базе невозможно было провести досрочные выборы.

Теперь относительно дебатировавшихся мест закона. Например, норма, что касается информации об избирателях, которую должна предоставить пограничная служба. Пограничники располагают электронной базой данных относительно граждан Украины, которые покинули Украину за определенный отрезок времени, и потому я не думаю, что им придется дедовскими методами составлять списки людей, которые выехали за пределы страны. Здесь я не вижу никаких проблем, было бы желание выполнять букву закона.

Хорошо, что положение о голосовании дома вернули в избирательный закон. Мы должны обеспечить возможность проголосовать тем гражданам Украины, которые по состоянию здоровья не могут принять участие в голосовании на участках. Давайте посмотрим на статистику прошлых выборов. И вы увидите, что речь не идет о таком большом количестве людей, которое может серьезно повлиять на результат выборов. Законом четко упорядочена процедура организации голосования. Организуют такое голосование представители разных политических сил, включенные в состав избирательных комиссий. К тому же, это голосование могут контролировать наблюдатели от субъектов избирательного процесса и от общественных организаций. Я бы не преувеличивал этих проблем, которые активно муссируются средствами массовой информации, а привлек внимание к тому, что организаторы выборов должны обеспечить суровое неуклонное соблюдение установленного законом порядка организации голосования избирателей по месту их постоянного голосования.

Относительно открепительных удостоверений, то я не думаю, что нам нужно было внедрять этот институт, поскольку, как мы помним, на последних выборах в 2004-2006 годах по открепительным удостоверениями голосовало незначительное количество избирателей. И те избиратели реально не влияли на результаты выборов. Эта норма создавала больше проблем, чем давала возможность обеспечить избирательное право. Потому я думаю, что ничего страшного не случится, если определенная часть граждан Украины, находясь за пределами населенных пунктов, где они имеют право голосовать, не проголосует. В подавляющем большинстве европейских стран нет такого понятия, как открепительные удостоверения, и никто там не кричит о нарушении демократии. Избирательное законодательство Французской республики предусматривает, что если человек сам, по собственной инициативе не заявил в письменном виде о своем желании принимать участие в любых выборах, которые проводятся в следующем году, до 31 декабря, то он не включается в ни один список, по которым проводятся выборы в этой стране. И никто не орет, что это является нарушением избирательных прав. Мы говорим о праве, а не об обязанности. Каждый из нас, кто хочет принять участие в выборах, должен найти возможность для голосования.

Теперь относительно пороговой нормы... По моему мнению, чтобы говорить о легитимности парламента, то необходимо было установить какую-то предельную границу или барьер участия избирателей. Но мне не поняло, почему было принято решение об установлении такого барьера исключительно для внеочередных выборов. Плановые выборы и внеочередные выборы в Украине будут проводиться на абсолютно разных правовых принципах. Очередные выборы проводятся на принципах, когда не имеет значения, сколько людей примет участие в голосовании, а на внеочередных, если на них не придет больше пятидесяти процентов выборов, то эти выборы будут признаны такими, что не состоялись. Мне эта логика в законе не понятна. Учитывая это мне тяжело комментировать. Хотя я бы сказал, что установление такой границы является достаточно мощным механизмом, чтобы сорвать избирательную кампанию, если этого захочет какая-то политическая сила. Потому что этот барьер следует привязывать к порядку формирования окружных и избирательных комиссий. Мне непонятно, почему не предоставить право формированя окружных и избирательных участковых комиссий другим партиям, которые сегодня не представлены в парламенте. Ведь мы прекрасно понимаем, что участие в этих выборах будут принимать не только те партии, которые имеют свои фракции в парламенте, но и больше ста партий, которые в установленном порядке зарегистрированы в Минюсте. Почему эти партии лишены права на участие в формировании избирательных комиссий? Я считаю, что положения о барьере и порядке формирования комиссий в сочетании могут быть незаконно использованы субъектами избирательного процесса.

Относительно реестра избирателей... Я бы эту проблему рассматривал так. Необходимо было сначала принять закон о реестре физических лиц Украины, а сегментом этого реестра был бы реестр избирателей Украины. И тогда это дало бы возможность решать целый ряд разнообразных проблем, которые возникают в разных сферах общественной жизни. Но поскольку мы уже имеем закон о реестре избирателей, то мы должны отталкиваться от него. Мне кажется, что за тот небольшой отрезок времени, который остался до дня голосования, в Украине невозможно будет составить на должном уровне реестр избирателей. И мы возвращаемся к тому, что внеочередные парламентские выборы состоятся на основании списков избирателей, которые будут составлены по старой системе. Но даже по этой системе за такое короткое время составить списки избирателей на каждом участке, чтобы они не вызывали подозрений, сомнений, будет очень тяжело. И кроме этого, на сегодня нет достаточной политической воли, чтобы обеспечить оперативное и качественное составление, уточнение и предание огласке списков избирателей. Сегодня, насколько мне известно, еще никто не брался за эту работу. А это работа очень хлопотливая, которая требует не одного месяца времени, и работы в три смены десятков тысяч граждан Украины.

Мне кажется, что принятые законы дают возможность осуществить на должном уровне эти избирательные процедуры. Нет ничего страшного, что закон отводит на проведение избирательной кампании не больше 60 дней. В подавляющем большинстве стран Европы избирательные процессы укладываются и в один-два месяца. Это – нормальное явление. Главное, чтобы мы в сроки, определенные законом, должным образом обеспечили осуществление согласно закона избирательных процедур. Это и проведение предвыборной агитации за счет средств госбюджета, избирательных фондов политических партий или их блоков. Следует добиться, чтобы добросовестно выполняли требования закона и те, кто будет вести предвыборную агитацию, и СМИ, которые будут предоставлять площади или эфирное время. Есть целый ряд проблем на всех стадиях избирательного процесса, которые могут быть оперативно решены организаторами выборов в интересах демократических выборов. А есть ряд вопросов, необеспечение выполнения которых организаторами выборов даст возможность подвергать сомнению результаты выборов.

Степан Гавриш, судья Конституционного суда: КОМПРОМИССЫ, КОТОРЫЕ ДОСТИГАЛИСЬ, БЫЛИ НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, А ПОЛИТИЧЕСКИЕ... Изменения к Закону о выборах принимались в условиях острого политического конфликта. Компромиссы, которые достигались, были не профессиональные, а политические. Они - не совершенны и они не могут обеспечить максимальное качество демократичности, справедливости и прозрачности выборов.

Возврат к явочному барьеру является отступлением от демократии. Без сомнения. Европа практически не знает таких прецедентов, европейские страны от этого отказались. И это может быть палкой, которая будет бить двумя концами, поскольку в случае, когда 50 процентов избирателей не явится на избирательные участки, то будут назначены новые выборы, которые состоятся уже без этого барьера. Насколько я понимаю положение данного закона. И так может случиться, что в стране длительное время может не быть законодательного органа. Социология не подтверждает этот гипотетический вариант, но он может состояться вне их прогнозов, поскольку до конца никто не знает настроений в обществе, тем более тяжело спрогнозировать, каким будет это настроение после определенных кризисов, скажем, аграрного или бензинового. Потому проведение тех выборов может привести к определенным осложнениям.

Много положений закона были предметом предложений больше политтехнологов, чем юристов, которые только завершали эту дискуссию, и потому в нем заложено немало проблем, над которыми нужно работать в избирательной комиссии. Потому основная нагрузка будет переведена на избирательную комиссию, и она, согласно закона, сможет толковать закон о выборах народных депутатов. Именно в этом плане избирательная комиссия может сыграть ключевую роль, поскольку сюда пришел профессиональный конституционалист Владимир Шаповал, который довольно придирчиво и эффективно исследует избирательное право в целом. И я считаю, что ЦИК будет способен в ситуации, когда там нет однозначного политического большинства, найти наиболее объективные критерии для решения вопросов, связанных с законом.

Слабой стороной закона остается то, что все судебные процедуры, которые связаны с выборами, остаются такими, которые позволяют использовать суды как ради формирования процесса выборов, так и ради формирования его результатов. И потому принятые изменения к закону о выборах априори не могли определить его качество. И после выборов в парламент следует немедленно садиться для серьезной дискуссии вокруг всей политической системы, принимать решение о новой доктринальной модели всей избирательной системы.

Михаил Сирота, народный депутат Украины предыдущих созывов, один из авторов действующей Конституции: ОЧЕНЬ “ЛОГИЧНОЙ” МНЕ КАЖЕТСЯ НОРМА, ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ Изменения в закон о выборах нужно было вносить. Потому что по тому закону, который у нас был, провести выборы было невозможно.

В свое время, формируя законодательство, мы отказались от избирательного порога, потому что эта норма позволяла включать негативные технологии, когда в силу целого ряда технологических средств доводили до того, что 50 процентов людей не приходило на участки. (Например, это и образование маленьких участков, и искусственные очереди, запутанные списки, когда люди будут ходить по участкам, ища себя в списках). То есть, если есть какая-то норма, которая может дестабилизировать процесс, то можно допускать, что ее можно будет использовать. Без сомнения, это не улучшает закон, но и закон появился как компромисс. Некоторые изменения мне кажутся неразумными, реализация некоторых положений - почти невозможной, но важно, что при этом всему они дают право провести выборы.

Теоретически можно сделать реестр избирателей за такой короткий срок. Практически, мы видим, что за 15 лет никто этой работы не сделал в силу объективных и субъективных причин. По тем же причинам и я мало верю, что мы до 30 сентября сможем сделать качественный реестр избирателей.

Относительно отмены открепительных талонов, то это тот случай, когда мы бросаемся из одной крайности в другую. Открепительные – это известная технология, которую мы все мы хорошо помним. Но теперь, следуя принципу, что лучшее средство от перхоти - гильотина, мы отменяем возможность голосования для тех, как минимум, десяти процентов граждан, которые хотели бы проголосовать. Но не могут, потому что находятся вне границ своего населенного пункта.

Очень “логичной” мне кажется норма, что на досрочных выборах не следует подавать декларацию о доходах. Это закономерно, ведь в парламенте 5 созыва было зафиксировано больше 250 миллионеров и миллиардеров, так для чего им раскрывать долларовые тайны перед украинским обществом. Они взяли и под шумок норму выбросили. Решили, если парламент является клубом миллионеров, то для чего что-то декларировать.

Положение о том, чтобы таможенники подали списки всех людей, которые пересекли границу, - скорее теория. Конечно, есть электронная база, но как централизовано свести списки людей в кучу, потому что таможен в государстве много? С выездом людей есть много разных проблем, а поскольку наша таможня не является образцом педантичности и ответственности, то вряд ли они сработают здесь оперативно.

Данный закон следует переписать по-новому, и начать с того, что сделать открытыми партийные списки.

Василий Яблонский, руководитель оперативно-аналитического отдела Национального Института стратегических исследований: ПОРУЧЕНИЕ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЕ ВЫГЛЯДИТ БОЛЬШЕ ПОЖЕЛАНИЕМ, ЧЕМ НОРМОЙ

Принятые изменения к закону лишь дополняют избирательное законодательство. А “Закон о выборах народных депутатов Украины” готовился в свое время достаточно обстоятельно. И потому можно говорить, что процедура выборов выписана достаточно детально. Другое дело, что всегда могут возникать нюансы в применении тех или иных этапов процесса выборов и процесса голосования.

Если говорить о возможности фальсификаций, то стоит вспомнить норму о голосовании дома и сейчас она кое в чем упрощена, по сравнению, скажем, с прошлыми выборами. Как мы знаем, сейчас можно голосовать дома при наличии заявления от человека, который не может прийти на избирательный участок. Но уже без справки о состоянии здоровья, как требовалось на прошлых выборах. Мы видим определенные возможности для фальсификации, тем более в некоторых южных областях в некоторых районах дома голосовал огромный процент избирателей.

Снят вопрос открепительных талонов. И это очевидно, потому что, с одной стороны, есть объективные вещи, когда человек не может работать по месту жительства, и законодательство не позволяет это решить. Но жива память о каруселях и целых открепительных поездах. И потому эта норма закона кажется прогрессивной. Это эффективное противодействие фальсификациям. Относительно государственного реестра... Формально задание можно выполнить. Но этот государственный реестр не может быть исчерпывающим. Сделать его достоверным так быстро тяжело, и ЦИК все прекрасно понимает.

Новелла закона о поручении пограничной службе выдавать данные о тех людях, которые выехали за границу в трехдневный срок, выглядит скорее пожеланием, чем нормой, которую можно реально выполнить. Понятно, почему коалиция настаивала на таких вещах. Значительная часть избирателей Партии регионов и КПУ является представителями Юга, Востока, они традиционно сориентированы на российский рынок труда. И они выезжают в Россию по внутренним паспортам. И здесь есть возможность гипотетических фальсификаций. А такие заслоны, как государственный реестр плюс данные пограничной службы основываются на том, в Европу ездят западные и центральные области. А они будут выезжать по загранпаспортам. Потому это такое вроде как противодействие использованию голосов тех людей, которые нелегально выехали за границу и не имеют возможности проголосовать в дипорганизациях. Таким образом, коалиция пыталась обрезать часть голосов, которая традиционно отдавалась за голоса оранжевых. Мы посмотрим, как она будет работать...

Ну и интересный вопрос, почему кандидатами в депутаты не подается декларация о доходах? Очевидно, речь идет о том, что выборы прошли не так давно, и списки практически не изменяются.

Разговаривала Маша Мищенко