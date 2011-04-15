Мельниченко подозревает, что Януковича «сломали»

Бывший майор Управления госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет о попытке запугать его и вынудить отказаться сотрудничать со следствием по делу против экс-Президента Леонида КУЧМЫ.

«Недавнее заявление Генерального прокурора Украины ПШОНКИ о возможности открытия против меня уголовного дела, - говорится в комментарии Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, переданном УНИАН, - я расцениваю как попытку запугать меня и вынудить отказаться от дальнейшего сотрудничества со следствием».

С правовой точки зрения, отмечает Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, «я чувствую себя абсолютно уверенно, ведь действовал исключительно в рамках украинского законодательства, что еще в 2005 году подтвердил генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН, закрыв против меня все уголовные дела».

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не исключает, «что на Президента Виктора ЯНУКОВИЧА оказывается безумное давление со стороны мафии». «Я не исключаю, - отмечается в комментарии, - что он уже дал указание своему куму Виктору ПШОНКЕ (генеральному прокурору Украины – УНИАН) возбудить против меня уголовное дело, ведь никто, кроме генерального прокурора, этого сделать не сможет. Я всем заявляю – меня не запугать, со следствием в рамках расследования уголовных дел против КУЧМЫ и ЛИТВИНА я буду сотрудничать, ведь зло должно быть наказано. Вор должен сидеть в тюрьме».

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный прокурор Украины В.ПШОНКА заявил о возможности возобновление уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.