ГПУ уже почти все ясно - Кучме дадут читать дело на той неделе

Генеральная прокуратура Украины на следующей неделе готова завершить расследование уголовного дела в отношении экс-президента Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявил сегодня на пресс-конференции в Виннице.

«Следствие Генпрокуратуры по доказательствам КУЧМЫ практически завершено, и мы готовы на следующей неделе завершить расследование этого дела и предъявить материалы для обвиняемого экс-президента КУЧМЫ для ознакомления ему и его адвокатам», - сказал он.

В.ПШОНКА отметил, что «дальше идет время уже за обвиняемым и адвокатом. Законодатель не определил ознакомительных с материалами уголовного дела периодов – это право на защиту, и срок не определен».

«Сколько будут знакомиться – это уже процессуальная воля обвиняемого и его адвоката», - добавил В.ПШОНКА.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины в марте возбудила в отношении Л.КУЧМЫ уголовное дело. Он подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.