Донецкий горсовет выслушал родителей, но школы таки закроет

Депутаты Донецкого городского совета, несмотря на протесты родителей, приняли решение о закрытии трех общеобразовательных школ №№ 111, 121 и 154.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на сессии горсовета. По каждой из трех школ депутаты большинством голосов приняли решения о закрытии. Против из 71 депутата отдали свои голоса только два.

По вопросу о закрытии школ выступил с докладом заместитель Донецкого городского головы Валентин ЛАКТИОНОВ. Главным аргументом для закрытия школ в Донецке он назвал нынешнюю демографическую ситуацию и недостаточную наполняемость этих учебных заведений.

Комментируя решение сессии о закрытии школ, мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО подчеркнул, что оно было взвешенным. «Мы выслушали мнения всех сторон, не принимали скоропалительное решение, начиная от родителей… и на сегодняшний день сессия приняла это однозначное решение», - сказал мэр.

В то же время, родители, которые на протяжении всей сессии под дождем пикетировали с плакатами здание горсовета, с огромным возмущением встретили принятое решение сессии. Они заявили о своей готовности идти в прокуратуру и в суды, чтобы отстоять право на свободу выбора учебного заведения для своих детей.

«Никто с общественностью не работал, ничего нам не говорили. Депутаты горсовета даже, наверное, не знают, где находятся наши школы», - сказали возмущенные родители.

Возмущенные родители предложили также депутатам горсовета перевести своих детей из центральных школ города в те отдаленные школы на поселках, куда переводят учиться их детей, чтобы они тоже почувствовали улучшение «качества образования» на своих детях.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля на пресс-конференции председатель Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК заявил, что обратился в органы местного самоуправления с рекомендациями воздержаться от закрытия школ на период проведения консультаций по этому вопросу с общественностью.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».