Янукович встретится с Баррозу
11:59, 15 апреля 2011Политика
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Состоятся переговоры в расширенном составе
В понедельник, 18 апреля, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет встречу с Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча начнется в 12.00 в Администрации Президента Украины.
После этого состоятся переговоры в расширенном составе под председательством Президента Украины и Президента Европейской Комиссии.
Также В.ЯНУКОВИЧ и Ж.БАРРОЗУ пообщаются с представителями средств массовой информации.
Аккредитацию представителей СМИ на мероприятие при участии Президента Украины проводит Главное управление по вопросам коммуникаций АПУ до 17.00 15 апреля с.г. по телефонам: 255-78-44, 255-63-18, 255-74-02.
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