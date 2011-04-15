Янукович встретится с Баррозу

В понедельник, 18 апреля, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет встречу с Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча начнется в 12.00 в Администрации Президента Украины.

После этого состоятся переговоры в расширенном составе под председательством Президента Украины и Президента Европейской Комиссии.

Также В.ЯНУКОВИЧ и Ж.БАРРОЗУ пообщаются с представителями средств массовой информации.

Аккредитацию представителей СМИ на мероприятие при участии Президента Украины проводит Главное управление по вопросам коммуникаций АПУ до 17.00 15 апреля с.г. по телефонам: 255-78-44, 255-63-18, 255-74-02.