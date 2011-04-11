Янукович поклонился бывшим узникам концлагерей

Президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю Международного дня освобождения узников фашистских лагерей.

"В этот день вместе со всем миром Украина кланяется светлой памяти людей, чьи жизни безвинно оборвались за колючей проволокой фашистских концлагерей", - говорится в обращении, текст которого размещен на официальном сайте Главы государства.

Янукович отметил, что "миллионы наших земляков испытали неописуемые ужасы нацистской неволи, тысячи из них погибли на страшных гитлеровских фабриках смерти, не дождавшись своих освободителей".

Об этой трагедии украинский народ никогда не забудет, добавил Президент.

"И до сих пор неизвестны все места захоронений и имена многих погибших от рук фашистских палачей. Назвать их - наш святой долг. Мы чествовуем тех, кто сумел выстоять, выдержав самые страшные испытания. Они достойно прошли свой жизненный путь, сделав весомый взнос в становление современной независимой Украины", - отметил глава государства.

Виктор Янукович подчеркнул, что одно из первоочередных заданий украинской власти - надлежащее обеспечение повседневных потребностей и духовных интересов граждан старшего поколения. "Работа центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления должна быть направлена на улучшение жизни этих мужественных людей", - отметил он.

"Земной вам поклон и сердечная благодарность за подвиг и самоотверженный труд во имя потомков. Желаю каждому из вас доброго здоровья и счастья. Пусть Бог хранит вас и ваши семьи", - пожелал Президент.