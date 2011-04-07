ВР рассматривает антикоррупционный закон: в зале 80 депутатов

Верховная Рада Украины в повторном втором чтении рассматривает поданный Президентом антикоррупционный законопроект.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в сессионном зале присутствует около 80 народных депутатов, из которых приблизительно 20 – из фракции "БЮТ-Батькивщина" и “Наша Украина – Народная самооборона”.

Член фракции НУ-НС Юрий КАРМАЗИН неоднократно требовал от председательствующего первого вице-спикера парламента Адама МАРТЫНЮКА прекратить пленарное заседание. По словам Ю.КАРМАЗИНА, Верховная Рада незаконно рассматривает этот законопроект, потому что рабочий день депутатов уже закончился.

Несмотря на это, во время вечернего пленарного заседания парламент принял решение работать до принятия антикоррупционного закона.

Верховная Рада рассматривает проект закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине» уже более полутора часов.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении проект закона "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".

Одобрение законопроекта поддержали фракции большинства - Партии регионов, КПУ, Народной партии и группа "Реформы во имя будущего", а также часть фракции «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС.

Три статьи и заключительные положения законопроекта были направлены на повторное второе чтение.