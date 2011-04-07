Яценюк ожидал, что Янукович отправит в отставку Азарова

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в своем ежегодном послании к Верховной Раде должен был заявить об отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение депутат высказал сегодня на брифинге.

«Было очень много текста, послание было хорошее, но ни о чем», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, глава государства четко не сказал, что необходимо сделать для улучшения ситуации в Украине.

А.ЯЦЕНЮК считает, что В.ЯНУКОВИЧ должен был подвести, в первую очередь, итоги работы власти в 2010 году, и «огласить то, что за повышение цен в стране, за ценовую нестабильность, за повышение цен и тарифов, за безработицу, за рост внешнего долга Украины, за отсутствие программы действий правительства принял решение отправить этот правительству в отставку».

«Это было бы мужественное, серьезное решение действительно главы государства», - убежден А.ЯЦЕНЮК.

Он также добавил, что невозможно реализовать «21 или 24 реформы, о которых говорит Президент только в течение 2011 года». По словам А.ЯЦЕНЮКА, их невозможно реализовать и «за всю каденцию Президента Украины».

По его мнению, в послании В.ЯНУКОВИЧ должен был заявить, что он и правительство будут делать на протяжении 2011 года. А.ЯЦЕНЮК считает, что глава государства должен был сегодня представить план по преодолению безработицы в Украине, а также озвучить пути сокращения дефицита госбюджета.

Кроме того, по мнению депутата, В.ЯНУКОВИЧ должен был четко сказать, какие меры будет предпринимать власть для борьбы с коррупцией и назвать конкретный перечень законопроектов, которые парламент должен принять для решения этих вопросов.

А.ЯЦЕНЮК также считает, что В.ЯНУКОВИЧ должен был четко заявить, что «ставит задачу подписать соглашение об ассоциации и получить безвизовый режим со странами Европейского Союза».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, поскольку Президент ничего из этого не сказал, то у него «создалось четкое впечатление, что они не знали в 2010 году, что нужно делать, и сейчас тем более не знают, что нужно делать в 2011 году».