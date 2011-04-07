Комиссар ЕС назвал приоритеты при пересмотре Политики соседства

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ назвал приоритеты в отношениях с соседями, которые будут определены в рамках пересмотра Европейской политики соседства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вечером 6 апреля, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

«Ключевым результатом пересмотра станет новый упор на дифференциации Политики соседства в соответствии с потребностями и желаниями каждой страны-партнера», - сказал он.

Комиссар отметил, что некоторые страны-партнеры хотят прогресса в отношениях с ЕС вплоть до присоединения к Европейскому Союзу, другие – лишь получать больше преимуществ от политики соседства.

«Как бы там ни было…, разделяемые нами ценности демократии, верховенства права и уважения прав человека будут в самом центре пересмотренной Политики соседства для всех стран-партнеров», - сказал Ш.ФЮЛЕ.

Комиссар также отметил, что пересмотренная Политика соседства будет предполагать возможность создания глубоких и всесторонних зон свободной торговли со странами-соседями, что, по мнению Еврокомиссии, приведет к серьезным регуляторным реформам в странах-партнерах.

Кроме того, внимание будет уделено вопросам мобильности и упрощения визовой политики, без угроз безопасности.

«Нет лучшего пути продвигать европейские ценности, чем через общий опыт между людьми», - отметил Ш.ФЮЛЕ.

Еще одним приоритетом станет усиление политического диалога со странами-партнерами.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия планирует представить Коммюнике о пересмотре Европейской политики соседства в мае этого года.