Нардепы Тимошенко - категорически против списания долгов энергокомпаний

Фракция «БЮТ-Батькивщина» выступает категорически против принятия законопроектов, которые предусматривают списание долгов энергетических компаний за счет повышения тарифов для населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом заявил премьер-министр оппозиционного правительства, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей СОБОЛЕВ.

«Уникальная ситуация сложилась в стране, когда вместе с очередным объявлением о повышении на 15% тарифов на электроэнергию, в парламенте появился законопроект о списании задолженности энергетическим компаниям на миллиарды гривен», - сказал он.

«Для миллионов сограждан вводится повышение тарифов на коммунальные платежи, вводится пеня за их неуплату, а для единиц сильных мира сего предлагаются законопроекты, согласно которым для них, независимо от формы собственности, для энергетических компаний будут списывать миллиардные задолженности перед НАК «Нафтогазом» и перед бюджетом», - отметил С.СОБОЛЕВ.

Он также удивлен тем фактом, что накануне объявления правительством ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА приватизации энергетики в Украине начинается списание миллиардных долгов энергетических компаний, которые, в том числе, будут подлежать приватизации, вместо того, чтобы включить это в инвестиционные обязательства по погашению этих долгов перед НАКом и бюджетом.

С.СОБОЛЕВ заявил, что проправительственное большинство настаивает на принятии соответствующих законопроектов, которые будут регулировать вопросы списания задолженности энергетических компаний за счет повышения тарифов для населения.

«Это прямое нарушение налогового законодательства и Конституции, когда одни сограждане - налогоплательщики - будут вынуждены гасить долги частных энергокомпаний, которые наделали эти долги, в том числе, из-за теневых схем выведения средств в оффшорные зоны и неуплаты налогов», - резюмировал С.СОБОЛЕВ.