На Киевщине презентовали инвестпроект возрождения сельхозугодий

Сегодня в Киевской области был презентован инвестиционный проект возрождения сельскохозяйственных угодий Иванковского и Полесского районов, которые из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС не обрабатывались свыше 20 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий пакет документов сегодня был представлен общинам указанных районов на совещании с участием председателя Киевской облгосадминистрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА в Иванкове.

По словам губернатора, руководству области удалось найти инвесторов, которые согласились вложить немалые средства в возрождение растениеводства и животноводства.

Как сказал А.ПРИСЯЖНЮК, «за эту работу согласились взяться, составив соответствующий бизнес-план, группа частных инвесторов и банк «Ренессанс-капитал», которые распределили между собой приблизительно 50х50 свыше 300-миллионных капиталовложений, которые на протяжении ближайших трех лет планируется привлечь в развитие Иванковского и Полесского районов».

Не «просто было найти нормального инвестора», - сказал он, заметив, что в прошлом году взяться за такую работу пообещали представители отдельных бизнес-агроструктур Днепропетровской области, но в действительности оказалось, что они не в состоянии что-то реально предложить.

В свою очередь, присутствовавший на презентации представитель группы инвесторов Вадим МОГИЛА отметил, что на сегодняшний день проведены исследования земель, которые будут восстанавливаться, и их общая площадь достигает 50 тысяч гектаров. Для их восстановления уже закуплена иностранная техника рекультивации, которая, начиная с мая, начнет работу, в результате чего уже осенью планируется засеять приблизительно 15 тысяч га озимых.

В то же время, В.МОГИЛА заметил, что без развития животноводства работать на этих землях нет смысла. Именно поэтому в бизнес-плане предусмотрено строительство в Полесском и Иванковском районах свинокомплекса на 1400 свиноматок, создание поголовья крупного рогатого скота, строительство комбикормового завода с элеватором.

Кроме того, участники бизнес-проекта ведут переговоры с представителями компании из Швеции о строительстве предприятия, которое бы занималось переработкой плодов, ягод и грибов, произрастающих в указанных районах.

В то же время, инвесторы планируют создавать специальные центры по подготовке собственных специалистов, которые будут работать на возрожденных землях, поскольку, как отметил В.МОГИЛА, одним только новейшим трактором могут управлять лица исключительно с техническим образованием.

Вместе с тем, представитель инвесторов отметил, что ожидать сразу суперэффекта от вложения инвестиций не стоит, поскольку отдача от него начнется не раньше, чем через 3-5 лет.

В то же время он заверил, что первые сдвиги в деле уже можно будет наблюдать в течение мая, когда на поля выйдет тяжелая техника.

Также он обратил внимание присутствовавших на то, что инвесторы, которые уже имеют немалый опыт, работая в Херсонской и Харьковской областях, за последний месяц провели радиологический контроль земель, который не выявил каких-либо отклонений от нормы.

Кроме того, он заметил, что также изучается возможность строительства мясоперерабатывающего комплекса, подписаны договоры на поставки для сельхозтехники дизельного топлива, в котором ежедневно будет нуждаться техника в объеме приблизительно 24 тонн.

В.МОГИЛА не исключил, что в будущем также будет рассмотрен вопрос о строительстве на территории одного из районов картофелехранилища.

В свою очередь, А.ПРИСЯЖНЮК сказал: «Все, что предлагается, все это будет экологически чистые производства и продукция, которые никакой угрозы для здоровья людей представлять не будут».

В то же время, губернатор в интервью журналистам заметил, что руководство области, учитывая объемы проекта, готово рассмотреть вопрос и выступить с инициативой перед правительством, чтобы инвесторам на год или на два были предоставлены налоговые льготы.

«Я тоже не собираюсь работать год или два, поэтому я собираюсь этот проект довести до конца», - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК.