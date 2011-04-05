Киевский губернатор ограничил доступ людей в леса

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК из-за высокой пожарной опасности издал распоряжение относительно ограничения доступа людей в лесные массивы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в городе Иванков Киевской области, где находится с рабочей поездкой.

«Вчера я подписал распоряжение относительно введения ограниченного доступа людей и транспорта в леса, лесопосадки, места залегания торфа из-за высокой пожароопасности», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК, подчеркнув при этом, что из-за отсутствия дождей в области только на прошлой неделе произошло более 100 лесных пожаров.

Во исполнение этого распоряжения, по его словам, созданы специальные оперативные штабы, в которые вошли представители МВД, МЧС, лесных хозяйств, общим количеством более 1 тыс. человек, которые будут осуществлять соответствующий контроль.

«Сегодня легче в 10 раз предупредить пожары, чем их потом гасить и возмещать ущерб», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК, добавив при этом, что его распоряжение будет действовать «до тех пор, пока не пойдет трава и не пойдут дожди».