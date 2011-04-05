Суд оставил экс-главу крымского парламента за решеткой

Апелляционный суд Крыма отклонил жалобу защиты обвиняемого в незаконных операциях с почти 5 тыс. гектаров земли бывшего председателя Верховной Рады Крыма, а ныне депутата крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО и оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте до 21 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокаты Алла КОШЕНКО и Виктор ОВЕЧКИН настаивали на том, что законных оснований для продления сроков содержания их подзащитного в следственном изоляторе нет. Они также просили суд учесть состояние здоровья А.ГРИЦЕНКО и то, что на его иждивении находятся сын-инвалид, несовершеннолетняя дочь и престарелая мать. Однако судебная коллегия оставила апелляцию без удолетворения.

Как сообщал УНИАН, сотрудники милиции задержали А.ГРИЦЕНКО 24 января. Он подозревается в превышении служебных полномочий на посту главы Ленинской райгосадминистрации Крыма в 2001-2005 годах при передаче коммерческим структурам 4,8 тыс. га земли военного совхоза «Азовский» (ущерб прокуратура оценивает в 23 млн. грн.).

Центральный районный суд Симферополя 27 января избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца, который во второй половине марта был продлен до 21 мая.

А.ГРИЦЕНКО также подозревается в незаконной передаче 3,6 га земель на сумму 0,5 млн. грн.

Кроме того, ему инкриминируется злоупотребление служебным положением при начислении материальной помощи, в результате чего интересам государства нанесено 70 тыс. грн. ущерба.

А.ГРИЦЕНКО занимал должность спикера ВР Крыма дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах.