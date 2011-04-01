Всемирный конгресс украинцев видит перед собой две задачи

Всемирный конгресс украинцев не берет на себя функцию диктовать Украине, как жить. Об этом заявил на пресс-конференции в Ивано-Франковске Генеральный секретарь ВКУ Стефан РОМАНИВ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

По его словам, он видит перед собой две задачи. Первая из них - сплотить украинцев в диаспоре, и вторая - помогать Украине. Но, по его словам, ВКУ не берет на себя функцию учить, диктовать Украине и украинцам, как жить, а пытается сотрудничать через общение, через диалог.

По информации пресс-службы, Генеральный секретарь ВКУ также встретился с председателем Ивано-Франковской ОГА Михаилом ВЫШИВАНЮКОМ. На встрече обсуждена общественно-политическая, экономическая ситуация в государстве и на Прикарпатье, актуальные вопросы развития культуры, становления гражданского общества, сохранения украинского языка и духовности. Речь шла и об углублении связей с представителями диаспоры, выходцами из Прикарпатья.

Напомним, ВКУ в последнее время призывал Европарламент продолжать мониторинг соблюдения демократических норм в Украине; выражал обеспокоенность действиями МИД Украины относительно украинского меньшинства в России; ВКУ отмечал, что законопроект о языках в Украине может ослабить государственный язык как средство обеспечения общественного единства; призывал международное сообщество оградить права украинского меньшинства в России и осудить антидемократическое давление на оппозицию в Украине и пр.

Справка УНИАН. По словам уроженца Австралии С.РОМАНИВА, Всемирный конгресс украинцев объединяет почти 20 млн. украинцев, которые живут в 30 странах мира. Отец его родом из Тернопольской области, прибыл в Австралию в 1949 году; мама - немка. Окончил педагогический университет в Мельбурне, работал учителем начальной школы. Возглавлял парламентскую комиссию по вопросам многокультурности. Исполнительный директор организации «Комьюнити ленгвич ин Австралия», которая отвечает за изучение иностранных языков и сохранения культур.

С.РОМАНИВ является заместителем председателя Всемирной управы Союза украинской молодежи (СУМ). В свое время был председателем приходского совета Украинской греко-католической кафедры в Мельбурне.