Попов дал понять Киевсовету, что «колоду перетасуют»

Глава столичной городской государственной администрации Александр ПОПОВ обещает в ближайшее время начать консультации по созданию нового большинства в Киевсовете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции после участия в заседании сессии Киевсовета.

«Мы бы хотели, чтобы Киевсовет сегодня подумал о том, как в дальнейшем будет принимать участие в возвращении потерянных активов и в дальнейшем обеспечении интенсивного развития Киева. Мы сегодня имеем такую возможность при поддержке руководства государства, правительства и имеем сами политическую волю к этому. Но это невозможно без возвращения активов», - отметил А.ПОПОВ.

По его мнению, нынешнее большинство в Киевсовете не поддержит инициативы КГГА относительно возвращения в собственность городской общины земельных участков или коммунальных объектов, розданных с нарушением законов.

При этом председатель КГГА отметил, что не все депутаты голосовали за раздачу коммунальных активов. «Я уверен, что мы сможем объединиться, чтобы провести эту работу… Будет сформировано большинство – я начну такую работу, и я вам честно скажу, что я ее не начинал, но при этих обстоятельствах я буду проводить консультации. В моральном аспекте, учитывая такой результат деятельности в целом, руководство Киевсовета, включая председателей депутатских комиссий и секретаря Киевсовета, должны бы сделать самооценку и определиться относительно того, как они должны работать дальше», - отметил А.ПОПОВ.

Он выразил уверенность, что большинство в Киевсовете будет сформировано в ближайшее время, и это большинство будет сформировано «относительно конкретных перспектив, о которых я говорил».

При этом глава КГГА отметил, что до сих пор никаких консультаций не проводил и не занимался политикой. «У меня не было времени, чтобы вмешиваться в эти процессы, но я понимаю, что сегодня я вынужден это делать», - подчеркнул А.ПОПОВ.