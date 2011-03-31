Мельниченко утверждает, что Кучма будет шантажировать Януковича

Экс-майор Управления государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет, что имеет информацию о намерениях бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ шантажировать нынешнего главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА, чтобы последний повлиял на следствие в рамках возбужденного против Л.КУЧМЫ уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил журналистам, прибыв по вызову следователя в Генеральную прокуратуру Украины.

Он отметил, что не знает, в связи с чем его вызвали в Генпрокуратуру.

«Но мы вчера вечером передали (следствию – УНИАН) информацию относительно попытки КУЧМЫ шантажировать ЯНУКОВИЧА», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он утверждает, что эту информацию передали ему из «близкого окружения Леонида Данииловича».

При этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО допустил, что Л.КУЧМА медлит с проведением очной ставки с ним, ведь «намерен встретиться с В.ЯНУКОВИЧЕМ и шантажировать его с той целью, чтобы Президент мог повлиять на следствие».

Как сообщал УНИАН, против Л.КУЧМЫ 21 марта 2011 года возбуждено уголовное дело в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.