Радиостанциям с украинским языком вещания обещают налоговые льготы

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания поддерживает законодательную инициативу по введению налоговых льгот для радиоорганизаций с украинским языком вещания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, сегодня на заседании Нацсовета по телерадиовещанию был согласован проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (поддержка радиовещания на государственном языке)», который инициируют народные депутаты Виктор УКОЛОВ, Елена БОНДАРЕНКО, Юрий СТЕЦЬ, Андрей ШЕВЧЕНКО, Александр АБДУЛЛИН.

«Законопроекты, которые касаются сферы телерадиовещания, обязательно подаются на согласование в Национальный совет. Мы приняли решение поддержать и согласовать этот проект, ведь в случае его принятия радиоорганизации, которые будут работать в соответствии с его условиями, будут иметь определенные финансовые преференции", - сказал председатель Национального совета Владимир МАНЖОСОВ сегодня на брифинге после заседания.

По его словам, решение о согласовании этого проекта закона будет направлен в Кабинет Министров Украины.

Справка УНИАН. Законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (поддержка радиовещания на государственном языке)» предусматривает, что радиоорганизации, радиовещание которых на 100% осуществляется на государственном языке и доля транслируемых музыкальных произведений на украинском языке в которых составляет не меньше 80% – освобождаются от уплаты налога на прибыль сроком на 5 лет.

Перечень таких радиоорганизаций предлагается определять Национальной совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания.