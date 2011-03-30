Бригинец хочет знать, что думает Попов о русификации школ

Председатель Комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, депутат от “БЮТ-Бытькивщины” Александр БРИГИНЕЦ обратился к председателю Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ с требованием объяснить, является ли заявление начальника Главного управления образования КГГА Веры ГОРЮНОВОЙ об увеличении русскоязычных детских садов и школ в Киеве ее личной позицией или это стратегия КГГА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.БРИГИНЦА.

„Еще в конце января после заседания Общественного гуманитарного совета Киева, где прозвучала информация, что, мол, в Киеве только 7 русскоязычных школ из 500, а в 80-х годах таких школ было 80%, я предостерегал, что КГГА готовится к тотальной русификации образования в Киеве. К сожалению, тогда официального ответа от КГГА не прозвучало. Именно поэтому крайне важно сейчас получить официальный ответ относительно того, будут ли школы русифицировать”, - заявил А.БРИГИНЕЦ.

По мнению депутата, киевляне должны знать позицию КГГА, чтобы иметь достаточно времени, чтобы публично выразить собственную позицию.

„Думаю, если ПОПОВ подтвердит линию русификации школ, то возмущенные киевляне просто сметут нынешнюю киевскую власть”, - убежден А.БРИГИНЕЦ.

“Поэтому пока есть заявления В.ГОРЮНОВОЙ, а нет заявлений ПОПОВА, у власти есть время подумать о подходах к образованию и не вступать в конфликт с общественностью. Мы, киевляне, еще можем простить повышение тарифов, но вряд ли простим наступление на духовные ценности”, - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Как сообщалось, начальник Главного управления образования и науки КГГА В.ГОРЮНОВА заявила, что со следующего учебного года в столице будет больше русскоязычных детсадов и школ.

Она отметила, что это связано с тем, что в Киеве растет количество родителей, которые хотят, чтобы их дети обучались на русском языке.

"Будут открываться и детские садики русскоязычные, и школы русскоязычные, потому что в городе увеличивается количество бизнеса и представителей других стран, которые не знают украинского языка, для них мы открываем в первую очередь ... Ну, и для всех, кто желает обучаться на русском языке", - сказала она.

По ее данным, в настоящее время в Киеве нет ни одного русскоязычного детского сада и только в 8 школах обучение на русском языке.