Мастер-класс Пинтосевича «Харизма и влияние. Уверенность в себе и Ораторское мастерство»

Сегодня, 30 марта, в 19.00 в УНИАН известный тренер Ицхак ПИНТОСЕВИЧ проведет мастер-класс «Харизма и влияние. Уверенность в себе и Ораторское мастерство».

Это мероприятие пройдет в рамках проекта “Лаборатория “Сделай себя сам”. Организаторы проекта - агентство УНИАН, Институт одаренного ребенка и Мастерская конструирования личности Валентина БАДРАКА.

И.ПИНТОСЕВИЧ - один из самых востребованных в Украине экспертов по системному развитию личности и бизнеса, основатель компании Isaac Pintosevich Systems. Он - автор многих методик по системному развитию, а также книг-бестселлеров «10 заповедей успеха» и «7 заповедей энергии и здоровья», лучший бизнес-тренер Украины 2007 года по оценкам Украинской академии тренинга и обладатель 2-го места в рейтинге Международной ассоциации профессионалов развития личности 2009 года.

По утверждению организаторов Лаборатории, во время мастер-класса слушатели получат ответы на многие непростые вопросы, в частности: какая позиция наиболее успешна в переговорах любой сложности, как управлять восприятием людей по отношению к себе, где брать самомотивацию в достижении своих целей, научатся самым действенным инструментам личной эффективности на сегодняшний день, узнают, как инициировать изменения в своей жизни.

«Наша Лаборатория продолжает набирать темп, - говорит главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО. – И сегодня мы можем представить слушателям одного из самых ярких тренеров, работающих в Украине. Ицхак ПИНТОСЕВИЧ является признанным лидером и экспертом в области системного развития личности и бизнеса. Сам он учился у таких признанных мастеров Успеха, как Ицхак АДИЗЕС, Энтони РОББИНС, Мерилин АТКИНСОН. А сегодня уже его самого называют тренером Успеха №1, потому что среди его учеников много выдающиеся личностей. Его выступления всегда имеют особую легкость, честность и жизнерадостность. Все без исключения слушатели отмечают его замечательное чувство юмора. На его выступлениях хочется шутить и улыбаться, радоваться жизни, совершенствовать себя и быть таким же успешным как он».

Напоминаем, проект «Лаборатория «Сделай себя сам» стартовал в УНИАН 1 марта этого года. О том, какие возможности откроет проект перед всеми заинтересованными людьми, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье». В рамках проекта занятия Лаборатории уже провели автор известных книг по самосовершенствованию Валентин БАДРАК, а также доктор экономических наук, автора школы синергетического эффекта «2+2=5» Анатолий ДМИТРЕНКО. (Подробнее смотрите страницу «Семинары» на сайте УНИАН).

Запись на мастер-класс И.ПИНТОСЕВИЧА - по тел. 044 279 33 53 или по эл. почте: vika@unian.net.

Семинары и тренинги проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.