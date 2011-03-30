Кучма: я не собираюсь отказываться от очной ставки с Мельниченко

11:28, 30 марта 2011
Политика
1432

Экс-президент - снова в ГПУ

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА заявляет, что не собирается отказываться от очной ставки с экс-майором Управления госохраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА заявил сегодня в интервью журналистам у входа в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, куда он снова пришел на допрос.

«Я хочу еще раз подчеркнуть: я не собираюсь отказываться от очной ставки.», - сказал Л.КУЧМА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter