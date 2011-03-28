Прокурор просит для Лозинского высшую меру наказания

Генеральная прокуратура Украины просит суд назначить бывшему народному депутату Украины Виктору ЛОЗИНСКОМУ, обвиняемому в убийстве жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка, высшую меру наказания - пожизненное заключение.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим обращением сегодня во время выступления в дебатах в Днепровском районном суде города Киева к суду обратился прокурор Генпрокуратуры Валентин ДОНЧЕНКО.

Обосновывая свою позицию, он отметил, что В.ЛОЗИНСКИЙ не находился на учете у наркологов, психиатров, поэтому во время совершения преступления мог полностью владеть собой и вести себя адекватно. Кроме того, во время досудебного и судебного следствия не установлены обстоятельства, которые могут смягчить наказание В.ЛОЗИНСКОМУ. В то же время, по словам прокурора, суд должен учесть и тот факт, что экс-депутат не признал своей вины.

Также прокурор просит суд назначить бывшему прокурору Голованевского района Евгению ГОРБЕНКО наказание в виде 10 лет лишения свободы с запрещением занимать должности в правоохранительных органах на протяжении трех лет и с конфискацией имущества.

Кроме того, В.ДОНЧЕНКО просит суд избрать меру наказания бывшему егерю Голованевского лесничества Василию ПЕРЕПЕЛИЦЕ в виде 5 лет лишения свободы.

В то же время, учитывая, что бывший начальник Голованевского райотдела милиции Михаил КОВАЛЬСКИЙ покаялся и помогал в раскрытии преступления, прокурор просит суд на 5 лет лишить его свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года без конфискации имущества и без права занимать должности в правоохранительных органах на протяжении трех лет.

В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв до 11.00 31 марта.

Как отметила председательствующая на судебном процессе судья Нелли ЛАСТОВКА, 31 марта будет последним днем дебатов, после этого судьи должны уйти в комнату для совещаний для избрания подсудимым меры наказания.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, осуществленное способом, носящим характер особенного мучения, или осуществленное группой лиц, а также с целью запугивания пострадавшего либо других лиц, либо выполненное на заказ, либо приведшее к смерти пострадавшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку в суд.

30 июля 2009 г. В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

3 марта 2010 года Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.

14 декабря Днепровский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного дела.