Немыря акцентирует, что Тимошенко и Янукович разъехались в разные стороны

Заместитель председателя партии “Батькивщина” Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что у него создалось впечатление, что европейскую интеграцию Украины больше поддерживают в Европе, чем украинская власть.

Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом УНИАН, комментируя результаты Брюссельского форума в целом и заседания, посвященного Европейский политике соседства.

Г.НЕМЫРЯ, в частности, обратил внимание на то, что в ответ на вопрос относительно состояния демократии в Украине министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО привел лишь два аргумента: о присутствии в зале представителей оппозиции, а также о еженедельных политических ток-шоу на телевидении, в которых принимает участие оппозиция.

“Мягко говоря, неубедительные аргументы, поскольку заслуги власти в том, что я принимал участие в форуме, никакой, я принимаю и без них участие в этом форуме постоянно. А пятничное ток-шоу – это выглядит просто смешно, учитывая тех, кто знает нюансы подготовки и проведения таких ток-шоу”, - сказал заместитель председателя “Батькивщины”.

Отметив, что К.ГРИЩЕНКО выразил в целом правильный тезис относительно того, что европейская интеграция является, прежде всего, задачей внутренней политики, Г.НЕМЫРЯ, в то же время, напомнил об отсутствии “какого-либо серьезного прогресса” в реформах, а также о ликвидации в ходе административной реформы Координационного бюро по вопросам европейской интеграции.

Заместитель председателя “Батькивщины” обратил внимание на тот факт, что в неформальных дискуссиях на форуме многие отмечали, что в Украине, России и ряде других восточных стран часто путают стабильность со стагнацией.

“И в данном случае то, что есть в Украине, многие из участников форума в дискуссиях неформальных описывали, как стагнация, что подобная стагнация существовала много лет, кстати, и в средиземноморских, североафриканских странах. Стабильность только тогда является качественной, когда используется для проведения реформ”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он также отметил, что встречался с министрами иностранных дел Польши Радиславом СИКОРСКИМ и Швеции Карлом БИЛЬДТОМ, которые подчернкули, что нельзя рассчитывать на серьезное приближение к ЕС, пока в Украине игнорируется или преследуется оппозиция.

Г.НЕМЫРЯ также обратил внимание на тот факт, что хотя Брюссельский форум давал широкие возможности для общения, в том числе неформального, представители украинской власти ими не воспользовались: “выступив, они сразу куда-то спешили”.

“Я надеюсь, что те разговоры и те мессиджи, которые в очередной раз были переданы и первому вице-премьеру (Андрею КЛЮЕВУ – УНИАН), и министру иностранных дел (Константину ГРИЩЕНКО – УНИАН) относительно необходимости сотрудничества с оппозицией и прекращения политики запугивания и преследования, будут донесены и до Президента”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

“Кстати, один из моих давних друзей, представитель влиятельного американского исследовательского центра, обратил внимание на определенную символику: в то время, когда Юлия ТИМОШЕНКО направлялась в Европейский Союз для встречи руководством ЕС, Президент ЯНУКОВИЧ обозначил другой вектор, поехав на встречу с султаном Брунея и руководством Вьетнама. Довольно такое неожиданное совпадение”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.