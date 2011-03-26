Тигипко: не верю, что в сентябре мы сможем проводить реформы

Вице-премьер - министр социальной политики Сергей Тигипко обещает уйти в отставку, если не будет реализована пенсионная реформа.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

"Я остался практически на тех же позициях, на которых был. Я согласился с тем, что мы можем еще месяц-полтора, максимум два, поработать, чтобы пояснить людям те или другие положения пенсионной реформы, но я абсолютно уверен, что в эту сессию до конца, скажем, июня, мы обязаны просто принять пенсионную реформу", - цитирует выступление Украинская правда.

"Я действительно считаю, что мы должны максимум до июня провести максимальное количество реформ, в частности пенсионную, я не верю, что в сентябре, когда впереди будут выборы, мы сможем нормальные реформы проводить", - заявил Тигипко.

"Если в июне-июле максимум мы не примем этих решений, моя позиция будет очень проста – я уйду в отставку", - сообщил вице-премьер.