Тимошенко увидела, что европейские лидеры сняли розовые очки

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что представители европейского сообщества изменили свое отношение к украинской власти, которая за год работы доказала, что ведет страну в обратном от ЕС направлении.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер партии "Батьківщина" заявила сегодня журналистам после встречи с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ в Брюсселе (Бельгия).

"Мое впечатление, что первые месяцы после изменения власти в Украине европейские лидеры еще имели надежду, что в Украине должны быть проведены настоящие реформы. Сейчас они сняли розовые очки – они хорошо видят, что происходит в Украине: свертывание демократии и ростки авторитаризма. Сегодня европейские политики уже не являются людьми, которые имеют иллюзии относительно этого", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" отметила, что украинская оппозиция сделает все возможное, чтобы не дать стране двигаться от демократии и европейской перспективы. "В Европе есть полное понимание и поддержка украинского народа в борьбе за независимость и за наше желание приблизиться к ЕС", - констатировала она.

В свою очередь, Президент Европарламента Е.БУЗЕК заявил о поддержке стремления Ю.ТИМОШЕНКО вернуть Украину на демократический путь развития.

"Мы поддерживали и поддерживаем европейских политиков в Украине. Украина – европейская страна, которая должна иметь европейскую перспективу. Для того, чтобы этого достичь, нужно не пренебрегать демократическими ценностями, а укреплять их", - цитирует персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО слова Е.БУЗЕКА.