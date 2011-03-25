Кучма имеет полное право отказываться от очной ставки с Мельниченко?

В соответствии с Конституцией, бывший Президент Леонид КУЧМА имеет полное право отказаться от очной ставки со своим экс-охранником Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО, а приобщение к делу как доказательства пленок Н.МЕЛЬНИЧЕНКО являются открытием "ящика Пандоры".

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Святослав ОЛИЙНЫК, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

"Если официально следствие признает пленки МЕЛЬНИЧЕНКО как источник доказательств, это означает две конкретные вещи. Первая - всех фигурантов этих пленок также необходимо привлекать к ответственности. Например, Николая АЗАРОВА за организацию незаконного прослушивания граждан и политиков", - отметил С.ОЛИЙНЫК.

Вторым юридическим аспектом он назвал то, что всех прокуроров и следователей, которые все эти 10 лет не принимали решения о приобщении пленок как вещественных доказательств, также следует привлечь к ответственности или за служебную халатность, или за умышленное укрытие преступления.

По мнению С.ОЛИЙНЫКА, решение относительно Л.КУЧМЫ является ошибкой Генпрокуратуры. "Они входят в какой-то процесс, выход из которого будет найти очень сложно, поскольку что привлекать только одного человека по одному эпизоду – это не выход из сложившейся ситуации", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила в отношении бывшего Президента Л.КУЧМЫ уголовное дело.

По словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, дачи незаконных распоряжений руководству МВД, приведших к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

24 и 25 марта ГПУ хотела провести очную ставку между Л.КУЧМОЙ и Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, однако экс-Президент отказался.

По словам Л.КУЧМЫ, он не хочет очной ставки с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, поскольку считает его изменником.

«Поймите меня правильно. Я не понимаю - простите мою душу грешную, - как можно с этим существом находиться в одном помещении? И не потому, что он за десять лет на меня вылил грязи столько, что не дай Бог никому. Он изменник и на протяжении 10 лет он, можно так сказать, изменял национальным интересам Украины», - сказал Л.КУЧМА.

Он сообщил, что предоставил письменное объяснение следователю Генеральной прокуратуры, почему он выступает против очной ставки со своим экс-охранником Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Я написал официальное заявление с просьбой, где объяснил свой мотив, почему я не хочу встречаться с этим деятелем международного масштаба. Следователь согласился…”, - сказал Л.КУЧМА.