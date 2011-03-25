В суд передано дело о поджоге памятника на Верецком перевале

Прокуратура Закарпатской области направила в суд уголовное дело в отношении лиц, которые совершили хулиганство на Верецком перевале – подожгли памятный знак в честь перехода венгерскими племенами в Карпатскую низменность. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при проведении дознания и досудебного следствия прокуратуры Закарпатской области Иван КОСЕЙ.

По его словам, прокуратура направила в суд уголовное дело, получившее общественный резонанс, по обвинению трех человек в совершении ими хулиганства по признакам ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

И.КОСЕЙ уточнил, что, согласно собранным по делу доказательствам, которые основаны на материалах досудебного следствия, установлено, что 19 февраля 2011 года группа лиц в составе трех человек, действуя по мотивам явного неуважения к обществу, преднамеренно подожгли принадлежащий Обществу венгерской культуры Закарпатья памятный знак.

Этот памятник был построен в честь перехода венгерскими племенами в Карпатский бассейн, он расположен на принадлежащем этому Обществу земельном участке на Верецком перевале вблизи с. Вербяж Воловецкого района на границе Закарпатской и Львовской областей.

«В результате противозаконных действий огнем поврежден этот памятный знак, и нанесен указанному обществу материальный ущерб на общем сумму 42 583 грн.», - уточнил сотрудник прокуратуры.

Он также добавил, что за такие действия законом предусмотрено максимальное наказание до 4-х лет лишения свободы.