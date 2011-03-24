Еврокомиссар: оппозиция должна участвовать в проведении реформ

Оппозиция должна принимать участие в проведении реформ в Украине.

Такое мнение выразил Еврокомиссар по вопросам расширения Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ во время встречи с лидером партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО сегодня в Брюсселе.

«Мы согласились, что в процесс подготовки и проведения реформ с целью сближения Украины и ЕС необходимо участие оппозиции», - говорится в его заявлении, размещенном сайте Европейской комиссии.

В свою очередь, отметил Ш.ФЮЛЕ, Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что будет играть конструктивную роль в этом процессе. В частности, уточнил Еврокомиссар, речь шла о разработке нового избирательного кодекса, проведении конституционной и судебной реформ, основываясь на принципах открытости и прозрачности.

«Что касается ЕС и Украины, мы подтвердили решимость добиваться положительных результатом в интересах всех украинцев», - подчеркнул Ш.ФЮЛЕ.

Во время встречи с Ю.ТИМОШЕНКО Еврокомиссар также выразил надежду завершить переговоры по Соглашению об ассоциации и зоны свободной торговли в течение этого года.

Он также выразил положительное мнение о полученных в начале 2011 года результатах в этом процессе. В частности – подписании Меморандума о взаимопонимании по Национальной индикативной программы для Украины, в рамках которой ЕС выделит 470 млн. евро в течение последующих трех лет.

Как также подчеркнул Ш.ФЮЛЕ, уголовное законодательство не должны использоваться в политических целях. «Я отметил, что уважение прав человека, демократических принципов и верховенства права являются основополагающими принципами, которые связывают нас вместе. Эти принципы не могут быть нарушены. А динамика и глубина нашего сближения с Украиной будет определяться полнотой уважения этих ценностей», - резюмировал Еврокомиссар.