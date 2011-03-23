Хара не считает Семенюк-Самсоненко конкурентом

Председатель Федерации профсоюзов Украины Василий ХАРА считает, что руководитель Всеукраинской общественной организации «Союз женщин Украины «За будущее детей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не может составить ему конкуренцию во время выборов нового председателя федерации, которые должны состояться завтра в рамках VI съезда ФПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ХАРА сказал журналистам, что пикетирование съезда ФПУ со стороны региональных организаций профсоюзов является «проплаченным». «Около 300 человек проплаченные, мы это знаем, должны были тут показать недовольство народа. Это не наши члены профсоюзов», - заявил он.

Также В.ХАРА подчеркнул, что имущество ФПУ является частным и не может быть предметом посягательства. «СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО когда руководила Госимуществом, ставила вопрос инвентаризации всего имущества Федерации профсоюзов с тем, чтобы забрать его…», - заявил В.ХАРА.

Как сообщал УНИАН, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО намерена баллотироваться на должность председателя Федерации профсоюзов Украины.

Она заявила, что осуществляются препятствия для ее участия в этом съезде, в частности, уставная комиссия до сих пор не предоставила ей приглашение на съезд. По информации В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, формальной причиной для отказа стало то, что она не указала в анкете свое гражданство и не имеет 5-летнего стажа работы в профсоюзных органах ФПУ. В то же время В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отметила, что после полученных замечаний предоставила комиссии нотариально заверенную копию справки о том, что является гражданином Украины.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также не исключила обращения в суд, если ее не допустят к участию в съезде ФПУ.

Съезд ФПУ, который начал работу сегодня в Киеве, пикетировали представители региональных профсоюзных организаций. Они выступали против безальтернативных выборов председателя ФПУ.