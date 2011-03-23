Тимошенко доложит ЕНП о ситуации в Украине

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО в четверг, 24 марта, выступит на саммите Европейской народной партии, который состоится в Брюсселе (Бельгия).

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ваше выступление включено в программу саммита Европейской народной партии. Мы ждем ваш доклад относительно ситуации в Украине и ее влияние на ситуацию между Украиной и Евросоюзом в это сложное для вашего государства время", - сказал генеральный секретарь ЕНП Антонио ЛОПЕС-ИСТУРИС сегодня во время встречи с Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь лидер партии "Батьківщина" поблагодарила генерального секретаря Европейской народной партии за поддержку украинского народа в его стремлении вернуть Украину к демократическому развитию с европейской перспективой.

Во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО и А.ЛОПЕС-ИСТУРИС обсудили также вопросы углубления сотрудничества между партией "Батьківщина" и Европейской народной партией.