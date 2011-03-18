В Госохране подозревают, что среди журналистов могут быть «психи»?

После нескольких инцидентов с представителями средств массовой информации в Управлении государственной охраны (УГО) разработали памятку по взаимодействию своих сотрудников с журналистами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола «Отношения СМИ и силовых структур в Украине» в Верховной Раде сообщил заместитель директора Департамента Управления государственной охраны Олег ГЕРАСИК.

Он отметил, что в своей работе представители Управления государственной охраны руководствуются Законом «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», рядом других законов и нормативных актов.

О.ГЕРАСИК напомнил, что на мероприятиях с участием руководства государства часто присутствует значительное количество людей, среди которых потенциально могут находиться лица с психическими расстройствами, лица, которые намереваются осуществить террористический акт или другие противоправные действия.

В связи с этим выполнение функциональных обязанностей сотрудниками УГО во время осуществления охранных мероприятий предусматривает введение определенных ограничений, предусмотренных законами, которые являются обязательными к выполнению всеми категориями граждан, включая журналистов.

«Представители СМИ не являются привилегированной частью общества, и в этом случае на них также распространяется действие этих законов», - сказал О.ГЕРАСИК. В связи с этим с целью улучшения взаимоотношений УГО со СМИ руководство этого ведомства призывает журналистов своевременно аккредитоваться на мероприятия, своевременно прибывать на них и иметь с собой документы об удостоверении личности и журналистские удостоверения.

Вместе с тем он отметил, что УГО готово к сотрудничеству со СМИ. По словам О.ГЕРАСИКА, после некоторых инцидентов с журналистами в УГО разработали памятку по взаимодействию своих сотрудников с работниками СМИ.

Отвечая на вопрос, можно ли ознакомиться с этим документом, представитель УГО сказал, что это возможно.