Налоговая намерена в марте перевыполнить план по НДС

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) планирует в марте 2011 года превысить плановые показатели по сбору налога на добавленную стоимость (НДС) и собрать приблизительно 6,6 млрд. грн. вместо запланированных 5,9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

«На март месяц запланировано возместить НДС на сумму 3,1 млрд. грн. Вся сумма эта будет, безусловно, возвращена, потому что мы планируем превысить немного плановые показатели, которые нам довел Минфин, и они будут составлять приблизительно 6,6 млрд. грн.», – отметил он.

В.ЗАХАРЧЕНКО также напомнил, что сумма сбора НДС в 2010 году в среднем за квартал составляла 3 млрд. грн., а в 2011 году составит 6,1 млрд. грн. Увеличение объемов сбора налога председатель ГНСУ объясняет мерами по детенизации экономики.