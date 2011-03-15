Власть блокирует появление Тимошенко на телеэкранах?

В “Батьківщині” заявляют, что с начала года существенно усилилась тенденция к блокированию появления лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО на телеэкранах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батьківщини”, отметив, что об этом свидетельствует анализ телевизионных новостей и политических ток-шоу.

Так, напомнили в “Батьківщині”, вчера, 14 марта, Ю.ТИМОШЕНКО подала в Генпрокуратуру заявление о фальсификации представителями власти официального показателя инфляции за 2010 год. Она также заявила о требованиях фракции «БЮТ-Батьківщина» включить в повестку дня работы Верховной Рады проект документа, который обяжет власть выполнить закон и проиндексировать зарплаты, пенсии и социальные выплаты на реальный, а не фальсифицированный показатель инфляции.

«Однако по странному стечению обстоятельств эта общественно значимая информация не попала в новости крупнейших общенациональных каналов», - обращает внимание пресс-служба «Батьківщини».

«Мы далеки от мысли, что информация, обнародованная Юлией ТИМОШЕНКО, оказалась не интересной для телевидения, поскольку практически все ведущие Интернет-издания опубликовали ее у себя как топ-новость. Следовательно, очень похоже на то, что телеканалы и их владельцы в очередной раз получили анонимные указания проигнорировать соответствующие заявления и инициативы партии и фракции», - говорится в заявлении.

Пресс-служба отмечает, что показательной была и воскресная телеаналитика, где “годовщина правительства ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА была освещена с нескрываемым пиететом, тенденциозно, без единого слова критики”.

Так же, подчеркивают в “Батьківщині”, было заблокировано и участие Ю.ТИМОШЕНКО во всех телевизионных шоу, посвященных этой теме, невзирая на многочисленные официальные и неофициальные обращения партии. С начала года Ю.ТИМОШЕНКО лишь один раз присутствовала в прямом эфире программы «Шустер.Live» и ни разу - в программах Евгения КИСЕЛЕВА «Большая политика» и Андрея КУЛИКОВА «Свобода слова», отмечают в партии.

Очевидно, считают в “Батьківщині”, что аргументированное выступление Ю.ТИМОШЕНКО в программе у С.ШУСТЕРА “отбило у кураторов Первого национального желание создавать иллюзию свободы слова и играться якобы в присутствие ТИМОШЕНКО в ток-шоу”. Также в партии отмечают, что показательным является количественное сравнение присутствия Ю.ТИМОШЕНКО в программе в С.ШУСТЕРА: за то же время у него в эфире народный депутат-регионал Владимир ОЛИЙНЫК побывал четыре раза, Анна ГЕРМАН, Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Алексей ПЛОТНИКОВ – по три.

При этом в “Батьківщині” выразили убеждение, что «именно ЯНУКОВИЧ является главнокомандующим похода власти против свободы слова. Лукавые ссылки представителей его администрации и депутатов-регионалов на владельцев не выдерживают никакой критики, потому что владельцы подавляющего большинства украинских СМИ проводят ту генеральную линию, которую им диктует ЯНУКОВИЧ».