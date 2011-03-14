Турчинов: наступление на Онопенко не закончилось

Первый заместитель председателя партии "Батьківщина" Александр ТУРЧИНОВ прогнозирует, что нынешняя власть опять попробует провести кадровые перестановки в судебной ветви власти, несмотря на то, что первая попытка отставки председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО провалилась.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу.

По словам А.ТУРЧИНОВА, выразить недоверие В.ОНОПЕНКО не удалось реализовать потому, что в ВСУ "еще остаются судьи, которые хотят видеть в Украине существование закона и решений, опирующихся на юридический фундамент, а не на желания чиновников и бизнесменов из окружения высокопоставленных должностных лиц".

"Именно поэтому, я думаю, это наступление, а оно уже было третьим наступлением на Верховный Суд, не прошло. Но я могу прогнозировать, что власть на этом не остановится и будет выстраивать свою вертикаль", - прибавил он.

А.ТУРЧИНОВ считает, что это очень опасно, когда по политическим интересам строится вся власть в Украине. "Такой монополии власти не было даже во времена президентства Леонида КУЧМЫ", - убежден первый заместитель председателя партии "Батьківщина".