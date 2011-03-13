Японцев просят максимально сократить потребление энергии

Правительство Японии создало штаб для координации действий и снабжения страны электричеством, кроме того, при правительстве будет создана система оперативного оповещения иностранцев, находящихся в Японии, на их родных языках.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил на пресс-коференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО. Он подтвердил, что огромный ущерб, нанесенный землетрясением энергетическим компаниям Японии, может привести к перебоям с электроэнергией.

"Мы просим население, промышленные объекты максимально сократить потребление энергии. Правительство дало указание энергокомпаниям в кратчайшие сроки восстановить мощности, но мы понимаем, что это требует времени. Для координации работы при правительстве создан штаб по снабжению электроэнергией", - сказал Ю.ЭДАНО.

Он заявил о том, что для обеспечения иностранцев, находящихся в Японии, точной и оперативной информацией на их родных языках, при правительстве будет создан отдел, который должен будет предоставлять информацию о ситуации на иностранных языках. Ю.ЭДАНО завил также, что масштабы землетрясения делают крайне необходимой помощь добровольцев. Для координации действий между добровольческими организациями и правительством будет создан специальный комитет при правительстве.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 9.0 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой свыше десяти метров. Эпицентр землетрясения находился в 373 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине 24 километров. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6,0.