Шкляр уверен, что Шевченковскую премию он все же получит

Автор романа "Залышенець. Черный ворон" Василий ШКЛЯР уверен, что рано или поздно он получит Шевченковскую премию.

Об этом он заявил в интервью газете «КомерсантЪ-Украина» (№36 от 10 марта).

По словам В.ШКЛЯРА, он не надеялся, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ включит его в список награжденных после того, как написал главе государства письмо, в котором сообщил, что отказывается от премии.

«Это его право: включать меня в список лауреатов сейчас или позже, когда я достигну своей цели. Я поставил условие: возьму свою премию, когда с поста министра образования уйдет украинофоб ТАБАЧНИК. После того, как я публично сделал это заявление, я спокойно сплю и нахожусь в согласии со своей совестью», - отметил он.

По словам писателя, с приходом на пост министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА в обществе наступила интеллектуальная стагнация. «И я решил расшевелить ситуацию. Для меня ТАБАЧНИК является фигурой, в которой сконцентрировалось все украинофобство, все неуважение к украинской нации», - сказал он.

В.ШКЛЯР заверил, что и не думал, что глава государства подпишет указ об увольнении Д.ТАБАЧНИКА и о присуждении ему (В.ШКЛЯРУ - УНИАН) премии.

«Но думаю, что в сознании читателей я эту премию уже получил. Хотя для меня получение Шевченковской премии важно – это признание на государственном уровне. Может быть, Виктор ЯНУКОВИЧ вручит мне премию, когда уйдет ТАБАЧНИК, а если нет и он покажет себя не украинским Президентом, то премию сможет вручить следующий Президент. Я уверен, что получу эту премию», - сказал писатель.

Как сообщал УНИАН, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко присудил Шевченковскую премию по литературе В.ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний ворон». Такое решение было принято в результате тайного голосования при поддержке 17 представителей комитета.

4 марта В.ШКЛЯР заявил, что не может принять Шевченковскую премию, пока должность министра образования и науки, молодежи и спорта занимает Д.ТАБАЧНИК.

В тот же день Президент В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о присуждении шести деятелям культуры Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в размере 250 тыс. грн. каждая. Среди награжденных В.ШКЛЯРА не было.