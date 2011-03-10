Шкляр уверен, что Шевченковскую премию он все же получит
"Может вручить следующий Президент"
Автор романа "Залышенець. Черный ворон" Василий ШКЛЯР уверен, что рано или поздно он получит Шевченковскую премию.
Об этом он заявил в интервью газете «КомерсантЪ-Украина» (№36 от 10 марта).
По словам В.ШКЛЯРА, он не надеялся, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ включит его в список награжденных после того, как написал главе государства письмо, в котором сообщил, что отказывается от премии.
«Это его право: включать меня в список лауреатов сейчас или позже, когда я достигну своей цели. Я поставил условие: возьму свою премию, когда с поста министра образования уйдет украинофоб ТАБАЧНИК. После того, как я публично сделал это заявление, я спокойно сплю и нахожусь в согласии со своей совестью», - отметил он.
По словам писателя, с приходом на пост министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА в обществе наступила интеллектуальная стагнация. «И я решил расшевелить ситуацию. Для меня ТАБАЧНИК является фигурой, в которой сконцентрировалось все украинофобство, все неуважение к украинской нации», - сказал он.
В.ШКЛЯР заверил, что и не думал, что глава государства подпишет указ об увольнении Д.ТАБАЧНИКА и о присуждении ему (В.ШКЛЯРУ - УНИАН) премии.
«Но думаю, что в сознании читателей я эту премию уже получил. Хотя для меня получение Шевченковской премии важно – это признание на государственном уровне. Может быть, Виктор ЯНУКОВИЧ вручит мне премию, когда уйдет ТАБАЧНИК, а если нет и он покажет себя не украинским Президентом, то премию сможет вручить следующий Президент. Я уверен, что получу эту премию», - сказал писатель.
Как сообщал УНИАН, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко присудил Шевченковскую премию по литературе В.ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний ворон». Такое решение было принято в результате тайного голосования при поддержке 17 представителей комитета.
4 марта В.ШКЛЯР заявил, что не может принять Шевченковскую премию, пока должность министра образования и науки, молодежи и спорта занимает Д.ТАБАЧНИК.
В тот же день Президент В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о присуждении шести деятелям культуры Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в размере 250 тыс. грн. каждая. Среди награжденных В.ШКЛЯРА не было.