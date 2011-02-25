Янукович обещает прекратить закрытие украиноязычных школ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что прекратит тенденцию закрытия школ с украинским языком преподавания, если эти факты будут обнаружены в ходе соответствующей проверки по его поручению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».

«Это меня также волнует», - заметил глава государства, отвечая на вопросы относительно фактов, связанных с попыткой местных органов власти в некоторых регионах оптимизировать систему школьного образования за счет закрытия украиноязычных школ.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что дал письменные поручения рассмотреть на должном уровне такие случаи.

«Мы их рассмотрим и, безусловно, такой тенденции не будет. Если она началась, она будет прекращена. Мы не допустимо этого», - заверил он.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что не изучал законопроект, который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде, касающийся использования в Украине языков. «Как только я его изучу, если там есть нарушения тех принципов, которые у нас есть в стране, я его, безусловно, не подпишу», - заявил он.